El cansancio no agota a los vecinos que se mantienen firmes en los puntos de bloqueo

“Estamos firmes en la lucha, no vamos a pelear por nada tantos días. Esto se levanta cuando el Gobierno escuche el pedido de los cruceños”, dice con voz firme la señora Evelín de la rotonda de la avenida Virgen de Cotoca, com o es conocida por los que se congregan día y noche en el punto de bloqueo del cuarto anillo y ruta al santuario.

Lo que expresa Evelín refleja en sentir de los vecinos que sostienen desde las calles el paro indefinido por censo, quienes se mantienen custodiando su punto de bloqueo. "La lucha ha sido de largo aliento, pero el cansancio no agota y seguiremos firme en la medida", dice Tito Arauz, de más 80 años, que siempre ha estado en las luchas cruceñas y acompaña al grupo con una buena charla, pero también no duda en salir al frente cuando alguien quiere romper el bloqueo.

A una solo una cuadra del lugar, otro grupo de vecinos del barrio Totaí encabeza la protesta. Entre ellas está Estela Castedo que, con 81 años de edad, vigila que los que pasan en bicicleta lo hagan caminando, lo mismo con los que cruzan en motocicleta. Su piel tostada por el sol refleja los días de lucha en las calles, pero su buen ánimo no decae. “Estaré hasta que Dios me dé la fuerza. Lo hago por mis nietos. Por ellos estoy luchando, ellos me dan la fortaleza”, asegura doña Estela.