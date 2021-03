El clima electoral se tensiona por la reelección en la Uagrm

Escucha esta nota aquí

La pugna por la reelección tensiona el ambiente electoral de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm). Grupos de docentes y estudiantes empezaron a movilizarse contra una supuesta repostulación del actual rector Saúl Rosas, pero éste prefiere esperar los términos de la convocatoria para pronunciarse.



Las movilizaciones comenzaron luego de la difusión en redes de la propuesta de convocatoria que fue enviada al Ilustre Consejo Universitario (ICU), pero esta todavía no fue tratada en e l plenario. El pasado martes se suspendió la sesión debido a una protesta de estudiantes en contra de la repostulación.



En la anterior semana también hubo al menos tres pronunciamientos en contra de la posibilidad de una tercera reelección de Rosas. El martes se pronunció un grupo de profesores independientes, un día después los estudiantes y el jueves otro grupo de estudiantes.



En medio de la coyuntura, el ICU también deberá abordar las condiciones en las que se realizarán las elecciones para rector. Si bien en la primera convocatoria se fijaba el claustro para el 5 de mayo, también existe la resolución ICU 015-2020 que señala que el proceso eleccionario debe realizarse “una vez se retorne a clases presenciales”. Desde el 2020, en la Uagrm se pasa clases virtuales por la pandemia.



Observaciones



La tensión también se siente entre las altas autoridades de esta casa de estudios superiores. El vicerrector y precandidato al rectorado, Oswaldo Ulloa, indicó que hay susceptibilidad de una posible postulación del rector, pese a que el Estatuto Orgánico (EO) de la universidad no permite la reelección.



“Esta semana circuló una información de que se intentaba aprobar la reelección de Rosas, por una tercera gestión”, aseguró.



Ulloa es uno de los más críticos a la posible repostulación. De hecho, difundió públicamente una carta en la que pedía al rector frenar esa posibilidad. “Somos una casa de educación. No podemos dar ejemplo de que se pisotean las normas. El estatuto universitario no permite la relección. Hay una intención de manipular las normas a través del ICU. Ya supuestamente se hizo acuerdos para que se apruebe la convocatoria, violando los estatutos”, sentenció.



Ulloa acompañó por una década a Rosas en la dirección de la Uagrm y esta es la primera ocasión que tienen un marcado distanciamiento en medio del tiempo preparatorio de elecciones.



“Él (Rosas) está preparando una postulación. Ya lo hizo público por los grupos que maneja. Ya están haciendo reuniones. Está trabajando en su candidatura. Yo no comparto con esto. Él es mi amigo, lo acompañé por dos gestiones, pero no puedo ser cómplice de una situación que vaya en contra de la norma”, sostuvo Ulloa.



El 2012 fue la primera gestión de Rosas, lo acompañó Ulloa. El 2016 ambos fueron reelectos. Con ello, de concretarse la repostulación este año, Rosas buscaría su tercera gestión. En medio de este periodo de una década se realizó la modificación del EO.



Ulloa también denunció que esta semana circuló una versión de que hay intención de llevar la sesión del ICU a una provincia para que menos personas se puedan movilizar en las protestas. A esto se suma que cuestionó que una sesión así demandará Bs 150.000, en momentos en que la universidad atraviesa una crisis económica.



El docente Roy Céspedes, dijo que en los últimos meses las acciones del actual rector pueden ser calificadas como proselitistas, pues ofreció maestrías gratis, eliminó el pago de matrículas y aprobó el ingreso directo por donación de plasma, lo que incrementó la susceptibilidad de una posible repostulación.



Señaló que Rosas tiene dos gestiones continuas en el cargo y una prórroga que se aprobó, pese a no estar constituida antes una Corte Electoral Universitaria (CEU).



Añadió que en la nueva convocatoria se debe incluir la renuncia, 60 días antes, de autoridades para ser candidatos, para que todos estén en igualdad de condiciones.



Esta semana un grupo de estudiantes protestó y entregó una carta de rechazo a la repostulación en la CEU. “La universidad se respeta y no pueden venir a violentar nuestros derechos”, indicó Marcelo Sandoval, uno de los estudiantes que firmó la misiva.



Mientras el secretario ejecutivo de la Federación Universitaria Local (FUL), Daniel Suárez, consideró que no hay susceptibilidad por las elecciones pues aún se espera que se convoque a sesión ICU para abordar el tema.



Otro grupo de la misma FUL, emitió esta semana un comunicado en el que se establece el rechazo a la posible repostulación. “La reelección no es un derecho humano y el pretender eternizarse en el poder lo convierte en una tiranía”, se detalla en el documento firmado por cerca de una decena de dirigentes.



La voz del rector



Rosas restó importancia a las protestas y dijo que se debe esperar que el ICU evalúe el tema.



“La universidad tiene 110.000 estudiantes. Vamos a suponer que 50 protestaron, es absolutamente insignificante. Lo que tienen que hacer (los que protestan) es que dejen que se analice la convocatoria en el ICU para las próximas elecciones”, remarcó.



A las reiteradas consultas sobre si planea postularse, respondió “nada está decidido en este momento. No salió la convocatoria, no hay nada oficial. Cuando salga, van a inscribirse todas las personas que quieran postular”.



Sobre las acusaciones de que está asumiendo medidas electoralistas en esta última etapa de su mandato, dijo que todas sus acciones fueron impulsadas por un tema social por la crisis sanitaria.



“La universidad dejó de percibir 145 millones de bolivianos. Pese a esa crisis hay gratuidad en la matrícula, maestría gratuita, seguro gratuito para Covid. El Covid no es electoralista”, expresó.



Finalmente, se refirió a su aparente alejamiento de Ulloa. “Mi relación con él es excelente. Somos grandes amigos”, aseguró.



El artículo 35 del Estatuto Orgánico señala que “el rector será elegido, por un período de cuatro años, sin derecho a reelección al mismo cargo”.



Sin embargo, los que apoyan a Rosas, justifican que la Constitución Política del Estado (CPS) sí permite la relección por una vez y que su gestión recién comienza a contar desde la vigencia del nuevo EO.



Advierten con acciones



Ulloa advirtió que si los miembros del ICU aprueban la postulación se pueden enfrentar a un proceso, al igual que a integrantes de la CEU. Detalló que el primer paso realizaría un proceso interno y luego se llevará el caso a la justicia ordinaria, por incumplimiento de deberes.



Céspedes, dijo que los docentes de base también se están organizando para iniciar procesos tanto en la Justicia Universitaria como en el Ministerio Público.



Corte Universitaria Electoral



El vocal de la CEU, Julián Ibarra, indicó que la propuesta de convocatoria entregada al ICU no se pronuncia sobre la repostulación, se detalla solo el periodo de mandato de las próximas autoridades y requisitos generales.



Agregó que dejaron en manos del ICU analizar los dos temas que generan controversia: la repostulación y la renuncia de autoridades para postular a cargo electo.



Aunque para Céspedes y Ulloa ambos temas ya debían estar incluidos en la propuesta de la CEU.



Por su parte, el presidente del Congreso Estudiantil que aprobó el último EU, Rolando Cuéllar remarcó que la norma no establece la reelección, pero luego el ICU retiró un artículo transitorio, que establecía el inicio de vigencia de la norma, y dejó un vacío legal en este tema, por lo que Rosas logró estar dos gestiones continuas.



“Digamos que se salgan del Estatuto y se basen en la Constitución, aún así debería existir una reelección, no dos. Es un aspecto que debe ser abordado por el ICU”, dijo.



Proyectos de convocatoria



Tras la circulación de un proyecto de convocatoria, el docente Céspedes lamentó que no se prohíba la reelección ni se obliga a renunciar a las autoridades, por lo que elaboraron una propuesta en la que fija ambas restricciones.



En la iniciativa, en el artículo 7 se detalla que el rector, vicerrector, decanos, vicedecanos y directores de carrera, serán elegidos sin derecho a reelección al mismo cargo. Y en el artículo 10, que las autoridades designadas o electas para habilitarse a las elecciones deben renunciar 60 días antes del claustro.