El COED se instala este martes en Santa Cruz con el foco en el inicio del año escolar

El Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de Santa Cruz se reunirá este martes, 1 de febrero, a las 14:00 horas, en la capital cruceña para analizar la situación epidemiológica de Santa Cruz y fijar nuevas pautas en lo que respecta a materia sanitaria, cuyo foco será el retorno a clases.

El secretario de Salud y Desarrollo Humano, Fernando Pacheco, adelantó que el Servicio Departamental de Salud (Sedes) planteará que se espere un tiempo prudente para el retorno a las clases semipresenciales y presenciales.



Y es que, a pesar de que Santa Cruz registra un descenso de casos diarios de covid-19, todavía no se tiene el control de la cuarta ola. Por lo tanto, no hay que dejar de aplicar las medidas de bioseguridad y cuidar principalmente a los niños para que no dejen de utilizar los barbijos en lugares de aglomeración.

“Por favor, se los pido de corazón, pónganles barbijos a sus niños”, exhortó el secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación, al hacer el anuncio de la reunión del COED.

El 31 de enero se registraron 922 contagios en el departamento cruceño, que se reparten en 28 municipios, según datos del Sedes, lo que refleja en descenso significativo de contagios.

Sin embargo, de acuerdo a datos epidemiológicos, dentro de tres o cuatro semanas recién se puede entrar en una meseta que permita tener el control de la enfermedad y bajar las infecciones a menos de 500 por día.

Además de los representantes institucionales que habitualmente participan de la mesa del COED, se extendió la invitación a las autoridades de Educación para tratar la pertinencia de las clases semipresenciales para los niños y jóvenes.

Según la determinación estatal, las direcciones distritales de educación y las unidades educativas son responsables de determinar qué modalidad de estudio es la más adecuada para sus estudiantes, de acuerdo a la situación epidemiológica real que se viva en cada región.



A esto se suma que todavía no existe un porcentaje elevado de menores de edad inmunizados contra el covid-19, por lo que esto refuerza la propuesta de esperar un tiempo más para las clases presenciales y evitar los riesgo de contagios. Pacheco instó a que los estudiantes continúen vacunándose porque aún se está lejos de llegar a las metas de porcentaje de inmunización para estos grupos objetivos.

La reunión del COED se da horas después de que las autoridades de la capital cruceña anunciaran la flexibilización de las medidas de restricción. A partir de hoy la circulación está permitida las 24 horas del día.

