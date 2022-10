El Comité Interinstitucional ratifica que si el Gobierno no abroga el Decreto Supremo 4760 se tendrá que “aguantar el paro”

“Los plazos están súper abultados y todo está forzado para llegar al 2024 y que los resultados recién se tengan en 2026 y esperar hasta 2028 para empezar a usar esos resultados en políticas públicas. Nosotros nos mantenemos en nuestra posición, no hay diálogo hasta que no se abrogue el Decreto Supremo 4760 y mientras no nos llegue la información a detalle del censo que justifique la ampliación hasta 2024”, señaló Manfredo Bravo, coordinador del Comité Interinstitucional.