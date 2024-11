El Comité pro Santa Cruz se suma al "anillazo" de este martes

Mapeo de la movilización 

Larach destacó que esta es solo la primera de varias acciones que se tomarán si no hay respuestas concretas. “El pueblo cruceño está cansado. No descartamos realizar nuevas manifestaciones si el gobierno no atiende nuestras demandas”, afirmó.



Por su parte, representantes como Vicente Cuéllar, rector de la Uagrm, y Jesús Cahuana, dirigente gremial, coincidieron en que la movilización refleja la desesperación de la ciudadanía. “No podemos seguir soportando esta situación. Santa Cruz mostrará su unidad y su rechazo al modelo que nos empobrece”, señaló Cuéllar.