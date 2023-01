El concejal 'Mamén' Saavedra denuncia que su familia ha sido amenazada

"No es la primera vez que amenazan, pero esta vez meten a mi familia y eso no lo voy a permitir. Estos cobardes que no dan la cara nos demuestran que estamos haciendo lo correcto y vamos a seguir denunciando a esas mafias que tienen raptada la ciudad", manifestó Saavedra, a tiempo de indicar que esto no será impedimento para ejercer sus funciones públicas.