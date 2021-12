El Covid-19 apaga la vida de Róger 'Chiqui' Martínez, no estaba vacunado

Escucha esta nota aquí

La madrugada de este miércoles, 1 de diciembre, se confirmó el fallecimiento del abogado y activista Róger Martínez, más conocido en Santa Cruz con el apodo de ‘Chiqui’. De acuerdo con los primeros reportes, el activista no pudo recuperase del Covid-19.

Martínez fue diagnosticado con la enfermedad el pasado 23 de octubre después de presentar fiebre alta, además, sentir un fuerte dolor de cabeza. Según su familia, no había sido inmunizado contra el coronavirus por motivos laborales.

En redes sociales abundan los mensajes de condolencias para la familia del joven activista. "Pena por la partida de Chiqui Martínez, líder de la libertad", escribió la exsenadora Carmen Eva Gonzales. Desde Global Human Rights League también se emitió condolencias: "Nuestro sentido pésame. Rezamos por que el amor reparador de Dios esté con la familia en este momento en que Chiqui Martínez partió. Él fue en vida un gran defensor de los derechos humanos de Bolivia".



Paso por la política

'Chiqui' Martínez postulaba a la Gobernación de Santa Cruz por el Frente Para la Victoria (FPV). Sin embargo, él mismo decidió dar un paso al costado tras la segunda inhabilitación dispuesta por el Órgano Electoral. "He sido inhabilitado en dos oportunidades. Apelé a la primera y salí victorioso. Luego me volvieron a inhabilitar. Apelé y sigo en espera de un fallo del Tribunal Supremo Electoral. Me retiro, porque estoy siendo objeto de un atropello a mis derechos, puedo pelear jurídicamente toda la vida, pero no voy a dejar que me sigan metiendo a este conflicto jurídico", dijo en febrero de este año, luego de conocer sobre su inhabilitación como candidato.







