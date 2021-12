El Covid-19 obliga a las familias a reinventar las celebraciones de Año Nuevo

Escucha esta nota aquí

Por: Eduardo Ruilowa

Estamos a pocas horas de terminar el 2021 y dar la bienvenida al 2022, y la manera de festejar Año Nuevo también ha tenido que variar para evitar riesgos de contagios, debido a que la pandemia modificó la forma de relacionarnos con familiares y amigos.

Ante el incremento de contagios de Covid-19 en esta cuarta ola, las tres ciudades del eje troncal del país determinaron suspender los permisos para las fiestas de Año Nuevo.

Pese a las restricciones, existen personas que buscan la forma de evadir la norma para acudir a fiestas masivas fuera de la ciudad, mientras que otras esperarán el 2022 deseando que su ser querido salga con vida del hospital.

Un Año Nuevo diferente

Mirian Saucedo es madre de trillizos que cursan la universidad en el extranjero y retornaron al país para las fiestas de fin de año; sin embargo, recibirán el 2022 de forma distinta, porque dos días después de su llegada, sus tres hijos dieron positivo a Covid-19 y contagiaron al resto de la familia.

“No la podía creer que era cierto, porque justo salimos positivos dos días antes de Navidad, y lo que más queríamos era celebrar con toda la familia ya que íbamos a estar reunidos todos juntos por primera vez en el año”, señaló Mirian.

Una de las hijas que estudia negocios internacionales en Francia, comentó que contaba los días ansiosa para ver a su abuelita de 86 años, pero debido a la enfermedad no ha podido verla. “Para Navidad teníamos que visitar a mi abuelita, como todos los años, pero lastimosamente nos infectamos, y lo que me causa más tristeza es que solo vengo una vez al año y no he podido compartir con mi familia”, lamentó la joven.

Pese a estar todos contagiados, confiesan que su cena navideña no fue tan mala como esperaban debido a que el médico que los atiende les dio autorización de convivir y no estar aislados, ya que todos en la casa estaban positivos. “Lo único que rescato es que entre nosotros nos dimos el modo de pasarla bien, como todos tenemos el virus no hacía falta que estemos aislados, entonces pudimos pasar un buen rato”, agregó la madre.

Para esta noche de Año Nuevo tienen previsto repetir los planes de Nochebuena, ya que aún permanecen positivos al Covid-19. “Seguramente vamos a pedir comida, jugar cartas, y llamar a nuestras amistades y familiares para desearles lo mejor en este nuevo año que se viene”, dijo uno de sus hijos quien afirma sentirse un poco frustrado al venir de tan lejos para no poder socializar con sus seres queridos.

“Será diferente a otros años, pero lo vamos a tomar de forma positiva, este tiempo nos sirvió para conectar más como familia porque pasamos más tiempo juntos de lo usual en otros años y aprovechamos de leer y buscar formas de distraernos que realmente nos hicieron bien, me quedo con eso”, añadió la madre.

Por segunda vez

En la casa de G.M.J, madre de familia (46), pasarán encerrados por segundo año consecutivo, debido a que todos están nuevamente contagiados de Covid-19. “Es mucha coincidencia que nos pase de nuevo en la misma fecha, ya es el segundo año que la vamos a pasar así, ni modo, al parecer es la nueva tradición”, dijo la mujer.

Además, confesó que cree que se contagiaron en la fiesta de graduación de su hija menor, ya que al menos 40 personas dieron positivo al Covid-19 días después del evento. “Nos descuidamos un poco en este último tiempo porque estamos vacunados, creo que bajamos mucho la guardia y ahora toca pagar las consecuencias”, lamentó.

Pero no todo es tan malo este año, la madre rescata que al menos este año podrán esperar las la medianoche todos juntos, ya que el año anterior su esposo se encontraba con un estado de salud complicado y pasó las fiestas internado en terapia intensiva. “Cuando nos dio nos asustamos por él (su esposo) pero gracias a Dios esta vez los síntomas son mínimos, yo creo que es porque estamos con todas las vacunas”, señaló.

Recomendaciones

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) , por sus siglas en inglés, tienen una guía de recomendaciones para prevenir los contagios de coronavirus en las fiestas de fin de año.

Lo primero que recomienda la CDC es, celebrar el Año Nuevo en casa con las personas con las que vives, o en línea con amigos y familiares.

“Quedarse en casa es la mejor manera de protegerse a sí mismo y a los demás”, indica la institución.

La CDC también sugieren otras actividades, como tener una celebración virtual con sus seres queridos, planificar una fiesta de Año Nuevo para las personas que viven en un hogar, comunicarse con amigos, familiares y vecinos, ver fuegos artificiales en vivo o planificar una actividad al aire libre.

Si celebras con personas fuera de tu hogar, la CDC aconseja usar una mascarilla, y mantenerse al menos a 2 metros de distancia, evitar multitudes y espacios con mala ventilación, lavarse las manos y quedarse en casa si presentas cualquier síntoma.

Los viajes de vacaciones también pueden aumentar las posibilidades de que una persona contraiga y propague el Covid-19, y la CDC sigue recomendando posponerlos.