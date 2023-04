El crimen de un policía en La Guardia saca a la luz violaciones que estaban en la impunidad

Ovidio Robles se declaró culpable por el asesinato del policía Oliver Mendoza | EL DEBER



Tatuajes gravados en la mente



Tres víctimas declararon este miércoles en la cámara de Gesell y recordaron el ultraje sufrido durante el atraco de que fueron objeto en la zona del mirador de La Guardia.



Otras víctimas recuerdan a Ovidio Robles como el más temible y despiadado con las personas. Todo el grupo de asaltantes era violento, se vestían con uniformes de la Policía y portaban armas largas.



Una abogada de víctimas manifestó que sus defendidas están traumadas, viven momentos difíciles tras lo sucedido y no lo pueden superar.



“Lo que recuerdan y no pueden olvidar son los tatuajes que tenía el cabecilla Ovidio Robles en el brazo y mano del lado izquierdo. Recuerdan el tatuaje con la imagen de un tigre o payaso.



Además, testimonios de afectadas señalan que Ovidio Robles se jactaba de que nadie le podía hacer nada porque decía que había estado en la cárcel y no tenía miedo. Además, exhibía sus armas.



La Policía durante las investigaciones confirmó que Ovidio Robles sí tiene un tatuaje en la mano y brazo izquierdo.



Varias víctimas, a través de su defensa, han solicitado que se lleve adelante diligencias de un desfile identificativo del cabecilla.



Tras la desarticulación de la banda, la Policía logró secuestrar armas de fuego, municiones, además de unos 40 teléfonos celulares. Ovidio Robles manejaba gran número de chips, que arrebataba a sus ocasionales víctimas.



Procedimiento abreviado



Luego de las detenciones, cuatro de los aprehendidos aceptaron someterse a un procedimiento abreviado. Ovidio Robles aceptó y firmó un acuerdo con la Fiscalía para ir a un procedimiento abreviado y aceptar una pena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto.



Mientras tanto, otros tres aprehendidos también firmaron un acuerdo con la Fiscalía para someterse a un procedimiento abreviado y aceptar la culpabilidad para que se les aplique una sentencia de 15 años de cárcel por delito de complicidad en el delito de asesinato. Los otros tres no irán a procedimiento abreviado y serán presentados ante un juez cautelar para definir su situación jurídica dentro de las pesquisas por complicidad en asesinato.



Las audiencias para resolver los abreviados y la condena se desarrollará este jueves ante el juez cautelar de La Guardia Rodrigo Vedia. Del mismo modo la cautelar de otros tres que no aceptaron abreviado tendrá que ser conocida por el juez Rodrigo Vedia.



Una banda del terror