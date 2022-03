El director del INE dice que la marcha de hoy en Santa Cruz está fundamentada en mentiras

Escucha esta nota aquí

El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, afirma que la marcha convocada para hoy a las 17:00 por la Comisión Impulsora del Censo en Santa Cruz está "fundamentada en mentiras" y "dobles discursos". Calificó al rector de la Universidad Autónoma René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, y al presidente de la Asamblea Departamental, Zvonko Matkovic, como personas con "doble moral".



Las instituciones cruceñas convocaron a esta manifestación ciudadana para exigir al INE que brinde un informe pormenorizado sobre las actividades pre censales.



"La movilización de esta tarde está fundamentada en un conjunto de mentiras que pueden ser descartadas y demostradas muy fácilmente. Se ha entregado toda la información que requieren y la misma es de acceso en nuestra página web y ha sido presentada en la socialización no solamente en Santa Cruz, (porque) no vemos intereses específicos de un grupo o ciudad", aclaró Arandia en un contacto telefónico con EL DEBER.

La asambleísta departamental Paola Aguirre señaló que enviaron varias cartas al INE y también solicitudes de reunión al director, las que no habrían sido atendidas. Arandia lo negó y señala que fueron enviadas las respuestas.

"La respuesta ha sido esa, vayan a la página del INE a revisar la información. No respetan la institucionalidad cruceña, no cumplen con los deberes que son inherentes a su cargo”, reclamó ayer la legisladora.



El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, dijo que existe una falta de respeto también desde el Ministerio de Planificación al no facilitar la información y no acudir al llamado de las autoridades para explicar cuáles son los avances del censo.



“El único propósito es exigir información, cuáles actividades se llevaron a cabo en esta etapa pre censal”, aseguró el rector de la universidad cruceña, Vicente Cuéllar.



Arandia ratificó el interés y la obligación del INE de realizar encuentros departamentales con todos los sectores de la sociedad, muestra de ello son los encuentros en Tarija y hoy en la ciudad de La Paz. Asimismo, reiteró el pedido de no politizar el censo y adelantó que se realizarán otros encuentros en Santa Cruz, abiertos a la población en general.

