El drama de dos hermanas ultrajadas sexualmente y que conmociona a Bolivia

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), al mando del coronel José María Velasco, acumuló información que encierra una dramática historia detrás de la niña de 11 años que fue violada por su abuelastro y producto de ello quedó en estado de gestación.

La mamá dijo a la Felcv que en 2016 se separó de su esposo, con quien tuvo tres hijas.

“Con mi ex marido tuvimos tres hijas, pero nos separamos. Ese año (2016) me llevé a dos de mis hijas a vivir a Yapacaní, una se quedó con su papá. La que se quedó con el papá en ese tiempo tenía 10 años. Un año más tarde, cuando fui a visitarla, mi hijita me contó que su padre la había violado”, dijo la madre, quien denunció el abuso a las autoridades y el padre fue detenido.

Actualmente, la víctima tiene casi 16 años de edad, mientras que el padre violador ya tiene sentencia ejecutoriada por el delito de violación agravada.

En conclusión, dos hermanas resultaron ser víctimas de vejamen sexual. Una fue ultrajada sexualmente por su padre cuando tenía 11 años, mientras que su hermanita, que actualmente tiene 11 años, fue abusada por su abuelastro.

Según los informes, la niña de 11 años que junto a su mamá vivía en Yapacaní, fue ultrajada sexualmente por el padre de su padrastro, quien actualmente está en la cárcel. Este hecho fue descubierto en los últimos días y generó indignación de la población.



La madre explicó que, junto con su nueva pareja se fue a trabajar a La Paz y su niña de 11 años se quedó en la casa de su abuelastro. Cuando regresó, descubrió que la menor de edad había sido violada y como consecuencia del ultraje quedó embarazada. Ahora con sus 11 años ya tiene casi seis meses de gestación.



