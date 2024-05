El drama de vivir con frío: Esta es la cruda realidad de familias que lidian con viviendas sin puertas ni ventanas

Pero eso no es todo, porque hay una gran separación entre la pared y el techo en la parte de atrás de la habitación, donde no solo sopla el viento, sino también ingresa el agua cuando llueve. “El frío nos hace sentir a los que tenemos menos. No he podido construir porque no tenemos plata y tampoco podemos hacer alguna mejora en la ventana. Para dormir nos ponemos chulo, mantilla y las colchas que podemos. No tengo plata para cerrarla”, dice la mujer de 69 años.