El duro mensaje de Matkovic: “16 años de ataque y persecución política y judicial no han logrado su objetivo, más bien han templado nuestro carácter”

“¡Señores del Gobierno centralista, dejen de mentirle al país!” , así de contundente se mostró el titular de la Asamblea cruceña al cuestionar la actitud del ejecutivo nacional en contra de Santa Cruz . “Acá hay progreso, no separatistas. Acá existen oportunidades, no terroristas”, remató Matkovic en clara alusión a la forma de ser del cruceño.

Recordó su visita a La Paz y su fallida reunión con el INE. “Esas mentiras nos han traído a esta situación. Hoy día es evidente que el censo 2022 no se puede hacer por que no cumplieron con su trabajo. Y peor aún, a mí no me quedan dudas que no quisieron hacer su trabajo”, apuntilló.