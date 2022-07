El exyerno de Sosa voló de El Trompillo en avioneta con piloto cochabambino

El 7 de julio a las 9:17, Juan José Dorado Gonzales (27), salió como pasajero del aeropuerto El Trompillo, en una avioneta con destino a la estancia Cupesí, pero no retornó más. Su padre le confirmó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), que recibió una noticia fatídica de su hijo por lo que quedó afectado gravemente de su salud.



El director de la Felcc, Julio César Cossio, confirmó que el ex yerno de la exalcaldesa de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, fue reportado como desaparecido después de la denuncia formal de su padre.



Julio César Cossio, informó que de inmediato se iniciaron las pesquisas en El Trompillo, donde se logró recibir informes de la Dirección General de Aeronáutica Civil DGAC sobre un plan de vuelo solicitado para volar a la estancia Cupesí.



El jefe del aeropuerto El Trompillo también en un informe a la Felcc certificó que la nave Cessna pequeña con matrícula CP-3182 decoló a las 9:17 piloteada por Ernesto Cortez Tomas y llevaba como pasajero a Juan José Dorado Gonzales.



De acuerdo con la información del director de la Felcc, Julio César Cossio, el ex yerno de la exalcaldesa Sosa, Juan José Dorado Gonzales, estudiaba en una escuela de pilotaje,. pero todavía no había cumplido con los requisitos que exige la DGAC para otorgarle su licencia.



El piloto es cochabambino



La Felcc confirmó que la avioneta que voló Juan José Dorado Gonzales estaba piloteada por Ernesto Cortez Tomás. Según un informe de la Policía a los que accedió EL DEBER, el Servicio General de Identificación personal Segip, certifica que Ernesto Cortez Tomás, con carné de identidad 8005417 es estudiante, natural de la provincia Arque, localidad Caramarca del departamento de Cochabamba.



Además, el piloto, de 25 años de edad, ya cuenta con licencia de la DGAC, y es menor que Juan José Dorado Gonzales que registra con 27 años.



No saben dónde es Cupesí



El director de la Felcc, Julio César Cossio, informó que por la información que reveló el papá de Juan José Dorado Gonzales, que se vio afectado en su salud tras recibir una noticia fatídica de su hijo, se podría suponer que está muerto. Sin embargo, Julio César Cossio aseguró: “Para nosotros, Juan José Dorado Gonzales, aún es una persona desaparecida y todo se podrá confirmar cuando lo encontremos muerto o con vida”, dijo el jefe policial.



Sin embargo, dentro de las pesquisas que viene realizando la Felcc, los de la DGAC, aseguraron que desde que la avioneta decoló de El Trompillo no se recibió ninguna señalar a la torre sobre su destino.



Además que la DGAC, reportó desconocer dónde se encuentra la estancia Cupesí. Eso significa que otorgó el plan de vuelo tal como lo solicitó el piloto que se trasladaba a la estancia Cupesí, pero la DGAC, no sabe si esa estancia está ubicada dentro de la jurisdicción de Santa Cruz, en otro departamento o en el límite fronterizo de países vecinos.



Tras la denuncia de desaparición del ex yerno de la ex alcadesa Angélica Sossa, las redes sociales explotaron.



Circularon versiones en sentido de que la avioneta cayó en territorio de Paraguay, que presuntamente había sido derribada y que pudo estar involucrada en actos ilícitos.



El director de la Felcc, Julio César Cossio, informó que evidentemente muchas versiones circulan en redes sociales pero que la Policía boliviana no puede certificar esos extremos porque no recibieron ningún reporte de sus similares paraguayos.



“En Paraguay hay autoridades, es otro país y nosotros no podemos hacer declaraciones y adelantarnos a ellos”, dijo.



La Felcc, sigue indagando en procura de esclarecer el caso.