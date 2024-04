El Festival de Música Renacentista y Barroca hará sonar instrumentos nativos de 300 años que fueron rescatados, sepa cómo son

Ensayo del Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana Misiones de Chiquitos / Facebook de APAC En las tierras bajas del Oriente boliviano que formaron parte de las reducciones jesuíticas del siglo XVII, a la caída de la tarde, los pueblos se quedaban sin luz, encendían velas y se ponían a hacer música . Así mataban el tiempo porque no había muchas cosas para hacer.

Hoy violines, chelos y contrabajos que llegaron con los españoles son tal vez los instrumentos estrella de la música barroca misional que disfrutamos en cada versión del maravilloso Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana Misiones de Chiquitos , próximo a inaugurarse (este viernes 19 de abril), pero hay otros instrumentos nativos que no se volvieron a tocar y el recuerdo perdió la noción de en qué momento se les daba uso y hasta cómo sonaban.

Según las investigaciones del director Silveira, estos instrumentos poco conocidos se los usaba en festejos y no se tiene certeza si en misas también. Y es que los conjuntos musicales chiquitanos solían tocar en la iglesia, donde se interpretaban sublimes textos litúrgicos y por otro lado, en fiestas en casas particulares y en cabildos.

"Son instrumentos ancestrales, lo que he hecho es revivirlos, valorizarlos, se sabe que se tocaron, pero la historia no sabe en qué momento los utilizaron hace unos 300 años, y aprovechando la obra de la ópera de San Francisco Xavier se me dio la oportunidad de incertarlos", explica Silveira.