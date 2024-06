El Francés intenta paliar la saturación y gestiona un área para terapia neonatal

El proyecto

El jefe del Servicio de Neonatología explicó que el área de terapia intensiva neonatal será habilitada en una de las tres salas de dicho servicio. Los médicos están dispuestos a hacer una reorganización del personal especializado, pero necesitan que les asignen siete pediatras y 13 licenciadas de enfermería para cubrir todos los turnos.



En cuanto al equipamiento demandan dos respiradores que se sumarán a los dos que ya disponen, un gasómetro, una campana de flujo laminar, bilirrubinómetros y un equipo de hipotermia neonatal.



Ambos médicos explicaron que esta iniciativa se da ante las falencias de terapia intensiva para niños. “En Santa Cruz lo que más falta son unidades de terapia intensiva neonatal y como Servicio de Neonatología somos los más antiguos en los hospitales de segundo nivel, es decir, conocemos sobre el manejo de estos pacientes”, dice Rojas.



Actualmente el Francés cuenta con 20 camas de neonatología (con incubadoras y servocunas) y recibe mensualmente entre 20 y 30 pacientes derivados de la maternidad, pero necesita espacios para los bebés en estado crítico, a quienes se busca la manera de darles asistencia en ese centro o de transferirlos a otros nosocomios.



“Como servicio estamos buscando la manera de abrir terapia intensiva neonatal. Eso será un hecho histórico porque en el país no hay un hospital de segundo nivel con ese servicio y también ayudará a descongestionar la maternidad, porque lamentablemente la Percy Boland solo tiene 30 unidades que siempre están ocupadas”, insistió Rojas.



El director del hospital indicó que también están haciendo gestiones ante la Gobernación por un tema de competencias. “Por la necesidad que hay, no creo que el Sedes (Servicio Departamental de Salud) nos diga que no; porque están lidiando también por la falta de espacio, no hay dónde derivar a los neonatos”, indicó.



Por su lado, el alcalde informó que se cuentan con 37 servocunas en diferentes hospitales.



“Hemos venido a ver los espacios, porque estamos coordinando para poder habilitar un área de terapia intensiva. Esto será una gran ayuda para el tercer nivel”, manifestó durante el recorrido que hizo a este hospital.