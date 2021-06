El frío 'golpea' a Santa Cruz con una sensación térmica por debajo de los 9ºC

Escucha esta nota aquí

Las manos aprietan la caliente taza de café con el que arranca la mañana. De esta forma, trata de entrar en calor Víctor Hugo, un taxista que llega todos los días desde Warnes para trabajar. Durante una pausa en su trabajo, "hay poco movimiento", revela que el frío "es insoportable" pero lo combate con abrigo y café caliente.



Al igual que Víctor Hugo, las familias cruceñas buscan maneras de combatir el frío matinal. El termómetro bajó hasta los 11° C (y bajando en las provincias), y a pesar de que no es la más baja del año, se siente de manera intensa.

Nicolai Salazar, pronosticador del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), explica que la sensación térmica "varia de una persona a otra" aunque, por lo general, se calcula a partir de la humedad, el viento y la temperatura ambiental. Dependiendo de las circunstancias, se puede disminuir la sensación entre 2 y 4 grados en climas fríos.

El día viernes, el mercurio descendió hasta las 9° C, ayer solo 13° C y este domingo volvió a bajar hasta los 11° C. La humedad, en torno al 85%, incide en esa sensación que acrecienta el frío.

Para mañana, Salazar pronostica que los vientos cambiarán a dirección noroeste con ráfagas alcanzarán los 70 km/h. A pesar de que las temperaturas ascenderán ligeramente, sobre todo en martes y miércoles, se espera otro frente frío que afecte a la región desde el jueves hasta el sábado.

Nevada en Córdoba

El frente frío que irrumpió esta semana el oriente del país también se ha hecho sentir en Argentina. ​​La provincia de Córdoba despertó este miércoles cubierta de nieve hecho que no ocurría desde hace 14 años, en julio de 2007. La nieve también se hizo presente en Mendoza, La Rioja y Tucumán.

En Buenos Aires, la capital argentina, también se siente ​​​la llegada del invierno con temperaturas que se acercan a los 0° C y máximas que no superan los 15° C.

En el norte, ola de calor

Mientras la parte sur del continente busca abrigos para combatir el frío, Phoenix rompe los récords de calor con temperaturas hasta 47° C. Arizona, Nevada y California también reflejan temperaturas similares, aunque nada equiparable al valle de la Muerte, en el desierto de Mojave, que elevó el termómetro hasta los 53° C.

El portal experto en meteorología, Meteored, alerta que estas temperaturas extremas como las que están abrasando el oeste de Estados Unidos esta semana no sólo son molestas, también son mortales. Al mismo tiempo, científicos reflejan que las temperaturas récord de esta semana son una emergencia climática.

La situación también es preocupante en Europa donde se esperan meses sofocantes por el calor que puede incrementarse con la entrada de aire tropical continental procedente de África. Con esta situación, “podríamos tener algunas olas de calor intensas con una duración algo más larga de lo normal”, según indica el meteorólogo Francisco Martín.

