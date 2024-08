El fuego abre paso a nuevos asentamientos en un área forestal de Urubichá

Pablo Gil, ingeniero forestal que acompañó al equipo de EL DEBER, dijo que preocupa que se den estos avasallamientos porque estas tierras están destinadas para uso forestal y según la categorización, establecida por el Instituto de Reforma Agraria (INRA), son tierras fiscales no disponibles.

“Lo que significa que el Estado no podría dotar de esas tierras a ninguna comunidad y/o persona. Entonces, (con los asentamientos) se está atentando contra los recursos y bienes del Estado, en este caso recursos forestales”, explicó Gil.

Además de estas 51.000 hectáreas la reserva de vida silvestre Ríos Blanco y Negro, creada siendo afectada por la mano del hombre porque no es solamente la flora y los árboles quienes están sufriendo sino también los animales.

El ingeniero forestal Gil explicó que se hizo una relación del número de focos de calor, en la zona, a partir del año 2014. Por ejemplo, entre 2014 y 2016 la amenaza de incendios no era mucha y por lo tanto no se acercaba a lo que era el plan de manejo.

“Del 2017 al 2020 comienzan acercándose, amenazando las labores de lo que es el plan de manejo. (Pero) fue en el 2021 y 2022 donde tenemos este incremento (de focos de calor). Se dio parte a la ABT para que solicite una orden de desalojo, pero la cual hasta ahora no ha sido cumplida de alguna manera”, complementó Gil.

Según una nota de EL DEBER, publicada el fin de semana, los incendios que se están registrando en las tierras fiscales y bosques chiquitanos, como el de Urubichá, son parte de una estrategia para un cambio forzoso del Plan de Uso del Suelo (PLUS) del departamento de Santa Cruz.

Según Ávila, ellos identifican las tierras forestales disponibles y no disponibles para dotación, “porque la diferencia no existe en la actitud contra estas tierras, no tienen reparos porque se salen con su gusto, y cuentan con la información técnica de todos los planos y los mapas de Santa Cruz”, añadió.