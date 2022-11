El fuego no dañó la piedra tallada de El Fuerte de Samaipata, pero arrasó con la vegetación aledaña

El incendio registrado en Samaipata que amenazó con afectar El Fuerte, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 1998, no afectó la piedra tallada, pero sí consumió más de mil hectáreas de la vegetación aledaña.

Ante los daños causados al sitio turístico, las autoridades buscan aunar esfuerzos entre los tres niveles del Estado para conservar este sitio arqueológico, a fin de que no pierda su declaratoria de Patrimonio Cultural.

El director de Turismo de la Gobernación cruceña, Rodrigo Barbery, indicó que el miércoles se hizo una inspección en el lugar acompañado por el arqueólogo Danilo Drakic y otros inspectores, quienes corroboraron que la piedra de El Fuerte de Samaipata no fue afectada por el fuego, gracias al trabajo de los pobladores del lugar, los bomberos y otras instituciones.

"El fuego sí llegó hasta El Fuerte, pero no afectó el Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. Pudimos observar que (la piedra) no necesita restauración porque fue salvaguardada. En la parte donde llegó el incendio no había ningún tallado", explicó Barbery.