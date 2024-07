El fuego se desborda y el país se ubica en el podio de los incendios

En la comunidad San Lorenzo Nuevo los bomberos hacían lo posible para contrarrestar el incendio que atravesó las líneas de defensa. “Los vientos cambiaron y están en peligro las comunidades San Lorenzo Nuevo y San Lorenzo Viejo. Dios quiera que no pase nada. Las llamas pasaron las líneas de defensa . Estamos viviendo una situación desesperante”, alertó Nardy Velasco Vargas, cacique mayor de la Central Indígena Chiquitana Amanecer Roboré (Cichar).

Velasco indicó que, debido a los vientos, los incendios están “en todas partes”: en Naranjo, en San Lorenzo Nuevo y San Lorenzo Viejo, en el Valle de Tucabaca, en la comunidad Motacucito de Chochis y cerca de la carretera. “Las cuadrillas comunales no abastecen, están agotadas. Hay cuatro en San Lorenzo y ahora se iban a incorporar otras dos, además de los militares”, dijo.

“Ya no contamos con recursos para atender de aquí en adelante las emergencias que se vienen en agosto y septiembre , cuando se registran altas temperaturas”, alertó Díaz.

La ayuda comienza a llegar, pero no es suficiente. Este miércoles Defensa Civil desplazó dos tanques cisternas y Bomberos Quebracho también dispuso de otro.

Por su lado, el Movimiento en Defensa del Valle de Tucabaca reclama que no se ha podido detener la frontera agrícola y demandan acciones para evitar que cada año ocurra lo mismo.

“Ya es suficiente. Se dice que no hay daño, pero, ¿acaso no vale la vida de los animalitos? Pedimos a la sociedad civil que pueda apoyar al Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) con combustible, con vehículos, alimentación y agua para que esos bomberos que están arriesgando su seguridad física y su vida tengan para comer y beber, porque ellos no ganan ni un peso”, señaló.