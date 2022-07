El gallo Martín se da un baño de popularidad en las redes

Este jueves encontramos a Martín en pleno almuerzo, como todos los días llegó hasta el kiosco Negro, de Jesús Aguilera, donde sabe que le espera su ración de lechuga, tomate y un poco de arroz. No come maíz. Dada su popularidad mientras comía era fotografiado por un par de funcionarios, que al terminar de almorzar, no quisieron perder la oportunidad de tener una imagen suya.