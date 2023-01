"El gobernador del departamento es Luis Fernando Camacho", afirma el vicegobernador de Santa Cruz

Tajante. Mario Aguilera, vicegobernador de Santa Cruz, no dejó espacio a la duda. "El gobernador del departamento es Luis Fernando Camacho. No es un cargo vacante", explicó. Desde Chonchocoro, donde está recluido preventivamente, firma documentos y resoluciones de manera regular.

"Mario Aguilera, mi persona, vicegobernador electo, no puede asumir el cargo de gobernador porque el cargo no está vacante; porque el gobernador es Luis Fernando Camacho ", explicó la segunda autoridad en ejercicio del departamento, Mario Aguilera.

"Aquí se tiene que aplicar la ley, si es que el vicegobernador no asume (como gobernador), el día jueves formalizaremos la demanda penal y pediremos su aprehensión por incumplimiento de deberes", afirmó Cuéllar.



Incluso, el legislador aseguró que no permitirán más daño económico al departamento. "Hay gente que está llorando por insuficiencia renal, no estan atendiendo algunas administraciones públicas. En Santa Cruz, en estos momentos, no hay gobernabilidad. Creen que hacer gestión es llevarle papelitos al exgobernador Luis Fernando Camacho. Eso no es hacer gestión, aquí tiene que asumir el vicegobernador y entregar obras a las quince provincias", remarcó.