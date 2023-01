El gobernador seguirá ejerciendo sus funciones desde Chonchocoro, aseguran desde la ALD

Tras la insistente pregunta sobre si asumirá el vicegobernador Mario Aguilera como Gobernador del departamento, la asambleísta Paola Aguirre, señaló que la primera autoridad cruceña continuará siendo Luis Fernando Camacho, porque así lo estableció el mandato popular y así lo establecen las normas.



Sin embargo, Aguirre aclaró que se está analizando delegar algunas funciones para que las tareas administrativas no se vean entorpecidas. “Nosotros estamos convencidos de que se debe respetar el voto popular y los derechos políticos que Luis Fernando Camacho ha ganado en urnas, porque la privación temporal de libertad no puede suponer la suspensión del ejercicio de derechos políticos” expresó.



Indicó que el vicegobernador viene ejerciendo funciones a lo largo de este periodo y enfatizó que, cuando el gobernador viajó en algún momento, Mario Aguilera asumió las funciones para no parar la administración del gobierno departamental.