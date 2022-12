"El gobernador sigue siendo Camacho", zanja el asesor de gestión de la institución

“Este secuestro y encarcelamiento no es solo al gobernador, sino a la voluntad del pueblo cruceño que en las elecciones subnacionales del 2021 lo eligió, y hoy el Gobierno nacional lo que está haciendo es secuestrando y encarcelando esa voluntad. Por lo tanto esta es una violación no solo contra los derechos constitucionales del gobernador sino contra los derechos colectivos de toda la población cruceña”, dijo Suárez, al subrayar que esta acción ocasiona una ruptura del orden democrático en el país.



Asimismo, calificó de falsos los delitos por los que se lo acusa, pues no existió terrorismo ni golpe de Estado el 2019, cuando la población boliviana en su conjunto participaron de la lucha pacífica en contra del fraude electoral confirmado por organismos internacionales, convocados en ese entonces por el ex mandatario, Evo Morales.