El Gobierno anuncia que entregará el cronograma del censo al inicio de la próxima semana

El viceministro recordó que el acta firmada en Santa Cruz el 15 de agosto pasado, no define una fecha para que el INE entregue un informe del avance de las actividades del censo, sino que esto se haría una vez concluyan las 10 reuniones técnicas con los municipios capitales, más El Alto. Eso sucederá este viernes en Trinidad, puesto que -a decir de Ruiz- los alcaldes de los municipios benianos pidieron postergar su reunión, inicialmente fijada para el jueves, debido a que se encuentran elaborando su Plan Operativo Anual (POA).

Y añadió: “Nuestra recomendación al Comité Interinstitucional es que concluyan su propuesta; no den fechas, si todavía no tienen una propuesta”.

El viceministro de Autonomías se refirió a las diferentes actividades que permitirán desarrollar el censo para dividirlas en aquellas que son secuenciales, es decir que, unas deben terminar para que otras inicien , y en las que pueden ejecutarse de manera paralela, aunque no detalló de cuáles se trataba.

Otra razón que dio fue el retraso de “insumos tecnológicos” de entre seis y 12 meses. Y el otro motivo, la reunión del Consejo Nacional de Autonomías, en la que se pidió consenso entre el INE y las alcaldías para trabajar en la mejora de la cartografía estadística, p or lo que se necesita -según Ruiz- mayor labor para que exista mayor precisión.

Por su parte, también entrevistado por EL DEBER Radio, Stello Cochamanidis, vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, indicó que el Consejo Interinstitucional no ha recibido aún la información sobre el avance del cronograma del censo y que se reunirán en los próximos días para determinar las acciones a tomar.

“Arce puso la fecha, no la pusimos nosotros. Quienes han incumplido con su propio decreto han sido ellos, no ha sido la derecha. Aquí no hay ni izquierda ni derecha. Aquí somos la población, en su conjunto, que quiere que se realice el censo para que todos tengamos una proyección mejor y sepamos a dónde nos dirigimos como región y como país”, afirmó.