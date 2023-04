El INE garantiza que nacionalidad y autoidentificación están en la boleta

El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, garantizó que en la boleta censal está la pregunta relacionada a la nacionalidad y a la autoidentificación con un pueblo o nación indígena, por lo que consideró una “falacia” y con un interés político versiones contrarias.



Un medio informó que el cuestionario preliminar en el que la Boleta Censal laborada por el INE para el Censo 2024 elimina la posibilidad de declararse “boliviano” o “boliviana”, ni la alternativa de declarar que “no pertenece” a ninguna nación o pueblo originario campesino o afroboliviano, tal como sí establecía el Censo de 2012.



Arandia salió en respuesta. “Ante la intencionalidad política de posicionar la idea de que no se estaría colocando la nacionalidad dentro de nuestra boleta censal, nosotros, como INE, tenemos que señalar, claramente, a la población de que esto es una falacia”, aseguró en conferencia de prensa.



El medio cruceño señaló que para 2024, el cuestionario preliminar pregunta: “¿Se autoidentifica con alguna nación, pueblo indígena originario campesino o afroboliviano?” Y las respuestas son las siguientes: “Sí me autoidentifico con alguna nación o pueblo indígena originario campesino o afroboliviano”; “Declaración de las naciones y pueblos indígena originario campesinos (NPIOC)”; “No me autoidentifico con ninguna nación o pueblo indígena originario campesino o afroboliviano”. Sobre idioma, el cuestionario señala: “¿Cuál es el primer idioma o lengua en el que aprendió a hablar en su niñez?” Frente a lo cual ofrece varias respuestas posibles: “Quechua, Aymara, Guaraní, Otro idioma o lengua de las Naciones o Pueblos Indígenas; Castellano; lengua de señas; idioma extranjero; no habla; ¿Cuál?”



Arandia señaló que la pregunta referida a la nacionalidad en la boleta censal fue comprobada por representantes de los gobiernos autónomos departamentales y municipales y universidades, a través de la iniciativa “INE Abierto” y la página web del Instituto, aseguró.



“En este contexto, señalar a la población que este tipo de noticias (de que no está la pregunta de nacionalidad) tienen que ser tomadas como corresponde, preguntas de carácter técnico que deben ser absueltas por el INE, en su calidad de autoridad técnica del Censo”, insistió.



En febrero, Arandia informó que el INE prevé tener la boleta censal final para septiembre, tras la realización de la prueba piloto.