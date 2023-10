El INRA insiste en que no ha dotado tierras en parques y reservas forestales afectados por incendios

El director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, descartó que esa institución esté otorgando tierras en parques nacionales y reserv as forestales afectados por los incendios forestales.

"El INRA, por mandato de la ley agraria y otras leyes, no puede otorgar asentamientos humanos en áreas forestales o parques nacionales", indicó Núñez en Bolivia Tv.

"El INRA no distribuye tierras fiscales dentro de reservas forestales y áreas protegidas porque tienen un carácter de no disponibles. Pedimos a la población no dejarse engañar con información falsa, difundida por aquéllos que aprovechan cualquier contingencia para obtener protagonismo político y mediático", dice parte del comunicado.