El legado de Herland Vaca Díez: La inspiradora historia de Indira Soruco

Tras meses de consultas con varios especialistas, el diagnóstico final fue desgarrador: Indira sufría de atresia de vías biliar es , una afección congénita que requería un trasplante de hígado para salvar su vida. En aquel entonces, en Santa Cruz y en Bolivia, no se habían realizado trasplantes de este tipo. La única opción para la familia de Indira era buscar ayuda en el extranjero, con un costo económico que su familia no podía solventar.

Gracias a la colaboración de ambos médicos y la asistencia de especialistas de Estados Unidos, Indira finalmente tuvo su tan esperada cirugía. Su madre fue la donante del hígado, y el 11 de septiembre de 1996, bajo la dirección del doctor Vaca Díez, el trasplante se llevó a cabo en la clínica Incor . Ese día, no solo recibió un nuevo órgano, sino una segunda oportunidad para vivir.

Una noticia muy desgarradora, no encuentro palabras para describir el sentimiento al saber que esta persona tan importante en mi vida ha dejado de existir.

Recuerdo que de niña siempre pedía a mi mamá ir a visitar a mis tíos, para mí el doctor Vaca Díez y el doctor Douglas Villarroel siempre fueron y seguirán siendo parte de mi familia. A medida que iba creciendo, iba conociendo más de lo extraordinario que era mi tío. Aparte de ser un excelente doctor, era una persona muy cariñosa y bondadosa, con un corazón tan enorme que no le cabía en el pecho. Una persona capaz de dar más de lo que podía y capaz de arriesgarse por ayudar y salvar la vida de sus pacientes.

Ella estaba en su trabajo cuando recibió la noticia, no podía creer lo sucedido ya que nadie está preparado para esto. Cuando llegamos a casa nos abrazamos y lloramos sin decirnos nada, se notaba triste. Me dijo que sentía mucho la partida del doctor Vaca Díez, pero que estaba segura que Dios lo recibiría con los brazos abiertos porque era una persona noble de corazón. Así como me ayudó a mí, también ayudó a muchas personas; además de ser un excelente profesional.