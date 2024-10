El legado del historiador Alcides Parejas Moreno

Este amor por su ciudad fue inculcado por sus padres. Su papá, Alcides Parejas Rivero, fue profesor de Educación Física y comerciante. Durante más de 50 años dirigió la librería “5 hermanos Parejas”, una de las pocas y primeras librerías de la ciudad; lugar donde el niño Alcides (o Juji, como le dicen sus familiares) tenía un rincón privilegiado para leer durante horas. Su madre, Delfina Moreno Parada, era comerciante y ama de casa. Además, en sus tiempos libres, dictaba clases de cocina. Fruto de ese trabajo y con ayuda de su hijo Alcides publicó el libro de cocina “Doña Piedades”; un best seller en Bolivia.

Ni bien llegó de su intercambio escolar, de donde salió bachiller, sus padres con un gran esfuerzo económico y emocional, lo mandaron a estudiar al extranjero; sus excelentes calificaciones lo merecían. Primero se fua a Córdoba (Argentina), donde durante un año estudió Ingeniería Civil. A pesar de que era buen alumno y le gustaba mucho la ciudad (donde afianzó su gusto por el cine), se dio cuenta de que no era lo suyo y con el apoyo de sus padres decidió irse a España. La idea era que en Pamplona continuara sus estudios de ingeniería, pero gracias al doctor Alberto Seleme Antelo se dio cuenta de que su vocación eran las humanidades. España y su amigo Alberto le abrieron los ojos y después de 10 años en tierras españolas regresó a Bolivia, no solo con un doctorado en Filosofía y Letra con especialidad en Historia de América; si no que además con todo un bagaje en artes escénicas, pues aprovechó a lo máximo para ver teatro, cine, conciertos y cuanta actividad cultural podía. Asimismo, y sobre todo, trajo en su maleta interior un gran aprendizaje espiritual. En España se acercó al Opus Dei. Fue activo en muchos movimientos católicos y conoció personalmente a San Josemaría Escrivá de Balaguer. Volvió a nacer en él la idea del adolescente que quería dedicarse al sacerdocio, pero la vida y Dios le tenían preparado otro camino.