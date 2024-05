"El MAS busca poner a alguien dócil de Creemos", dice el presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña

"El MAS no busca poner un presidente 'masista' en la Brigada Parlamentaria Cruceña, lo que busca es poner a alguien de Creemos dócil al Movimiento Al Socialismo para que presida la Brigada, eso es lo que está buscando" , afirmó el presidente de la institución, el diputado Richard Rivera.

"¿Por qué no se están dando las elecciones en la brigada? Por una sencilla razón, de los 26 parlamentarios que tiene el Movimiento Al Socialismo, 21 son 'arcistas' y solo 5 son ‘evitas’; esos 21 están divididos por la mitad . ¿Qué pasa si vienen los masistas divididos por la mitad? Van a perder las dos candidatas que pugnan por los votos masistas", explicó Rivera.

"No estoy contemplando (renunciar), pero me la han propuesto. Y no podemos hablar de una autoprórroga, cuando voy convocando cuatro veces (a sesión para elegir a la nueva directiva), de qué autoprórroga podemos hablar", apuntó Rivera.