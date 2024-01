El MAS espera que en 24 horas se dé cumplimiento a la sentencia para que Mario Aguilera sea gobernador

Desde la bancada del MAS presentaron una “queja” ante la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz para que dé cumplimiento a la sentencia constitucional 1021/2023-S4 que dispone el cargo de Luis Fernando Camacho, como gobernador, para Mario Aguilera. En el MAS esperan que en el plazo de 24 horas se posesione a la nueva primera autoridad del departamento. En el escrito también se pide enviar a la Fiscalía todos los obrados, por el incumplimiento en el que, supuestamente incurre, Zvonko Matkovic, como presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), al no acatar el fallo y no posesionar a Aguilera.

La petición fue presentada por el jefe de la bancada del MAS, Delfi Rentería, junto con la asambleísta Raquel Valencia. “El día de hoy hemos presentado un memorial de queja a la Sala Constitucional Tercera por el incumplimiento de deberes por parte del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (Zvonko Matkovic). Hasta el día de hoy no ha dado cumplimiento a la sentencia constitucional 1021/2023, que ha sido emitida el 29 de diciembre de 2023”, detalló Rentería. Asimismo, los asambleístas solicitaron a la Sala Constitucional que en plazo de 24 horas se cumpla con la sentencia constitucional 1021/2023-S4 que dispone que “que el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz y el vicegobernador (Mario Aguilera) (…) promuevan la suplencia temporal mientras dure el impedimento de Luis Fernando Camacho Vaca, quien cumple medida de detención preventiva en el Centro Penitenciario de Chonchocoro de La Paz”, explicó el legislador.

Sin embargo, Matkovic respondió que la sentencia es de “imposible cumplimiento” porque, además, omitió la Ley departamental 293 que regula la suplencia de gobernador y que se aplica sólo para que un asambleísta asuma el cargo de gobernador y no el vicegobernador. Ante la postura del presidente de la Asamblea, los asambleístas del MAS solicitaron, además, a la Sala Constitucional Tercera, que remita “al Ministerio Público todos los obrados” por el incumplimiento de Matkovic a la sentencia que, por mandato del artículo 203 de la Constitución, es de “ carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio”. De acuerdo con el asambleísta Rentería, la Sala Constitucional Tercera convocará a una audiencia para velar el cumplimiento de la sentencia constitucional, según adelantó.

Por su parte, el presidente del legislativo departamental, Zvonko Matkovic presentó ante la Fiscalía una denuncia penal en contra “de los exmagistrados Espada y Montaño, por usurpación de funciones”, y exigió que sean los nuevos magistrados del TCP y no los “autoprorrogados”, los que emitan una respuesta al pedido de complementación y enmienda que presentó ante esa entidad. Afirmó que, desde el 2 de enero, los referidos magistrados dejaron de estar en funciones.



Ante esta situación, el ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que la sentencia que ordena la suplencia temporal del gobernador Camacho por su vicegobernador, Mario Aguilera, se debe cumplir por mandato de la Constitución Política del Estado (CPE) y descartó que exista algún otro recurso que puede revertirlo.



“Es importante precisar que se trata de una acción de cumplimiento presentada por asambleístas del MAS y esa sentencia (del TCP), lo que ha hecho es que prevalezca la Constitución. Esa sentencia no tiene ninguna contradicción con la Ley 293 (departamental), porque es una sentencia que se basa en el estatuto autonómico de Santa Cruz, votado por el pueblo cruceño. El órgano Ejecutivo no ha intervenido”, remarcó Lima el viernes pasado.