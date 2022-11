"El MAS estiró el chicle hasta donde quiso", esa y otras frases del día 33 de paro indefinido

En el trigésimo tercer día de paro indefinido en Santa Cruz, estas fueron algunas de las frases que los representantes del Comité Interinstitucional expresaron, al momento de anunciar que el Censo 2023 no va más.

1- “Hoy (miércoles 23), lamentablemente, podemos sostener con base en el criterio técnico, demostrado por el equipo técnico, que el censo ya no es sostenible técnicamente para que se lleve adelante el año 2023”.

5- “Necesitamos sacarla la ley. No podemos ser irresponsables de esconder estos datos, de que ya no se puede llevar a cabo el censo en 2023; y que si mañana no es aprobada, nos quedamos sin ley”.