El MAS se manifiesta en contra del revocatorio contra el alcalde Jhonny Fernández porque no hay dinero

El concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), José Quiroz, afirmó que no se prestarán para el supuesto revocatorio al alcalde cruceño Jhonny Fernández. El motivo, según explicó, es que los grupos de poder tienen otros interés económicos.

"Lo único que se busca es que se haga gestión por los barrios y lamentablemente hay problemas y corrupción en algunas secretarias, porque no han cambiado a algunos antiguos funcionarios de anteriores gestiones", dijo el concejal Quiroz.



El concejal explicó que se necesita Bs 50 millones para nuevas elecciones y que el Gobierno Municipal no está para gastar esa cantidad por intereses ajenos a la población, aclarando que el Gobierno Nacional tampoco, ni el Tribunal Supremo Electoral disponen de este presupuesto.



Quiroz pidió al Gobierno Nacional que disponga el dinero para actividades de salud y como presidente de la comisión estará trabajando en los distintos barrios y puntualizando que el MAS no entrará en los problemas que tengan los grupos de poder por venganza.