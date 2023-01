“El masismo siempre tuvo la obsesión de tomar Santa Cruz”: la respuesta de la Gobernación al pedido de nuevas elecciones

“La Gobernación no ha sido descabezada, está el gobernador secuestrado, ha desaparecido por más de cinco horas, no han respetado los procedimientos legales, pero la Gobernación no está descabezada, el gobernador sigue realizando sus funciones desde el penal de Chonchocoro”, sostuvo Suárez.

Enfatizó que el vicegobernador Aguilera es consciente de que no puede asumir un cargo que no está vacante, puesto que la legislación boliviana define la “ausencia” cuando una persona desaparece y no se sabe de su paradero por dos años, por lo que no aplica a la condición de Camacho. Eso sí, reconoció que, si el gobernador llegara a tener una sentencia ejecutoriada y careciera de recursos para apelar, entonces sí podría asumir el vicegobernador.