El milagro de los trillizos que se van casa, tras permanecer tres meses en cuidados intermedios del hospital Francés

El primero fue recibido el 10 marzo, con 980 gramos de peso, por lo que las chances de sobrevivir eran mínimas. “Al segundo día de vida de ese pequeño, un colega me llamó y me dijo: necesito un espacio y lo recibimos. No pesaba ni un kilogramo. Los otros dos llegaron después, derivados del hospital de niños”, señaló el jefe del Servicio de Neonatología, Juan Rojas.