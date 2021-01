El ministro de salud sostiene que todas las vacunas producen reacciones adversas

Escucha esta nota aquí

El ministro de Salud y Deportes, Édgar Pozo Valdivia, defendió la eficacia de la vacuna rusa Sputnik V contra el Covid-19, bajo el argumento de que cualquier inyección produce reacciones adversas comunes, como fiebre y dolores musculares.



"Muchas veces hemos llevado a los hospitales a nuestros hijos para ponerles la pentavalente, la trivalente y han tenido reacciones alérgicas, como fiebre, dolores musculares, reacciones poco agradables, esto es común. No hay vacuna absolutamente indemne al ser colocada, pero todas tienen la misión de proteger a la población después de que ha sido aplicada", argumentó.



Pozo reconoció que la vacuna rusa produjo algunas reacciones adversas en otros países donde la gente fue inoculada, pero -según él- eso no significa que vaya a ocurrir en todos los casos, por lo que restó importancia a las voces que protestan por su uso.



El ministro de Salud pidió a la población informarse a través de internet sobre las propiedades de la vacuna Sputnik V, que tiene una efectividad superior al 90%. Aseguró que el Gobierno no puede adquirir vacunas que no fueron sometidas a pruebas en la población y que fueron aprobadas por organismos internacionales.

