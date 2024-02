El ministro Montaño culpa a diputados evistas, camachistas y mesistas por el bloqueo en Yapacaní

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, responsabilizó este viernes a los diputados de las alas evista, camachista y mesista por el bloqueo que se registra en Yapacaní, del departamento de Santa Cruz, en demanda de la construcción de la carretera Faja Norte.



"Este es un problema de los diputados evistas, camachistas y mesistas. Ese es el resultado de haber bloqueado allá en la asamblea y ellos tienen que resolver", dijo Montaño en una conferencia de prensa.



Explicó que el proyecto de Ley 255, que busca la construcción de la carretera Faja Norte fue presentado por el Ejecutivo en diciembre de 2023, pero hasta la fecha no ha sido puesto en el orden del día de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).



"A la fecha ni siquiera han puesto en el orden del día y no hay obviamente avizoramiento de que ellos puedan atender este proyecto de ley", lamentó.



Montaño acusó a los diputados evistas, entre ellos Danny Daniel Rojas, Alina Canaviri y Anyelo Céspedes, de no trabajar por el bien del pueblo cruceño y de estar más preocupados por sus intereses políticos y la postulación de Evo Morales.



"¡Trabajen! Para eso les paga el pueblo de Santa Cruz y toda Bolivia", les exigió.







Asimismo, recordó que el presidente Luis Arce instruyó al Ministerio de Obras Públicas viabilizar la construcción de esta carretera, que tiene un financiamiento de 56 millones de dólares por parte de Fonplata.



"Esta carretera en uno solo son más de 90 kilómetros. Por una parte, Faja Norte tiene 61 kilómetros y Norte Integrado 30 kilómetros. Los dos han sido aprobados, ya están aprobados", detalló.



Montaño reiteró que el Gobierno no apoya ningún tipo de bloqueo y que este problema debe ser resuelto por la ALP.



"Es un problema de la Asamblea Legislativa Pulinacional. Nosotros no apoyamos en absoluto ningún bloqueo", sostuvo.



En ese sentido, llamó a los diputados "evistas, camachistas y mesistas" a dejar de lado sus diferencias políticas y trabajar por el desarrollo del país.



"Es un problema netamente de la Asamblea Legislativa Plurinacional de estas tres alas que han realizado un acta, un acuerdo, una agenda, han firmado en La Paz, obviamente, para desgastarnos y obviamente para generar problemas en toda Bolivia", añadió.