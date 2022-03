El paro cívico será reforzado con el apoyo de (al menos) cinco sectores en Santa Cruz

Escucha esta nota aquí

Santa Cruz parará por 24 horas, el viernes 4 de marzo. La medida fue convocada por la Asamblea de la Cruceñidad como protesta por la “justicia parcializada” y en respaldo de diversas autoridades y líderes de la oposición que enfrentan procesos judiciales, por lo que diferentes sectores empiezan a sumarse a esta medida.

Los sectores que han manifestado su adhesión son: el cívico, el Colegio Médico Departametnal, parte del sector gremial, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) y el transporte urbano, así como la Alcaldía cruceña y la Gobernación.

En entrevista con la Red Uno, Wilfredo Anzoátegui, presidente del Colegio Médico señaló que reforzarán la emergencia de los hospitales y que además formarán brigadas médicas para asistir a puntos de bloqueo, donde brindarán atención a la ciudadanía.



En el caso de los transportistas (micros), Mario Guerrero, su representante, enfatizó que no están de acuerdo con la medida cívica, pero decidieron replegar sus vehículos porque en ellos se transportan personas de la tercera edad, niños y mujeres embarazadas; argumentó que se debe garantizar su seguridad.



El alcalde Jhonny Fernández también dio a conocer que el municipio acatará el paro, aunque está en desacuerdo con la medida de protesta, que considera un perjuicio para Santa Cruz. Al igual que el líder sindical de los trabajadores, Rolando Borda, el alcalde aconsejó a los cívicos buscar otra forma para protestar.

En tanto que los sectores que rechazan la medida son: los campesinos, microempresarios, el sector productivo, otra parte de los gremiales y las instituciones del Gobierno central.

Los micro y pequeños empresarios, mediante comunicado de prensa han dado a conocer su rechazo porque dicen que la medida atenta contra la economía de las mypes. Pidieron al Ministerio de Gobierno garantizar la libre transitabilidad.

Similar es la postura de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, que “asegura que es un atentado a la economía de las familias cruceñas”. De ser necesario, anuncian que marcharán.

“El sector productivo no puede parar sus actividades diarias porque los animales no pueden dejar de comer, las plantas no pueden dejar de crecer”, mencionó Óscar Justiniano, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), sobre su razón para no acatar la medida.

“Nosotros vamos a salir a vender, nuestros puestos se van a abrir, porque no podemos perjudicarnos un solo día; pero, también, necesitamos que nos ayuden las autoridades nacionales; creemos que todos tenemos que apoyar el desarrollo y la economía”, manifestó a ABI, Juan Carlos García, dirigente nacional de los gremiales.

A través de un comunicado, la Dirección de Régimen Penitenciario informó de que no acatará el paro convocado por los cívicos cruceños y que cumplirá con sus labores con normalidad.

En el caso del Servicio General de Identificación Personal (Segip), su director departamental, Alpacino Mojica, había anunciado que sus oficinas en todo el departamento estarán abiertas, el 4 de marzo, desde las 7:00 hasta las 15:00.

