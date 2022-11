El paro continúa y mañana abren mercados y supermercados

Este miércoles había expectativa sobre el rumbo del paro indefinido, dado que se especuló que la medida sería levantada, pero esto no ocurrió. El Comité Interinstitucional explicó que los tiempos ya no alcanzan para que el censo se haga en 2023, dado lo mucho que se dilató desde el Gobierno el tocar esta posibilidad. Pero pese a ceder en que el año del senso sea en 2024, se manifestó que el paro debe mantenerse hasta no tener la ley del censo en la mano.