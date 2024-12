El paro del sector salud en Santa Cruz cumple su segundo día con amenaza de extenderse la próxima semana

Este viernes, 27 de diciembre, se cumple el segundo día del paro de 48 horas convocado por los trabajadores de salud en Santa Cruz. La medida, que mantiene cerradas las puertas de los hospitales y centros de salud, podría prolongarse la próxima semana si no se cumplen las demandas del sector. “No descartamos parar los cinco días de la próxima semana o los cuatro días hábiles, ya que el miércoles 1 de enero es feriado. Hasta ahora, el sueldo de noviembre no está en las cuentas de los trabajadores”, afirmó Robert Hurtado, dirigente de los trabajadores de salud. Aunque la Alcaldía ya inició la firma de contratos para la gestión 2025 y anunció que el pago de los salarios adeudados se realizaría en las próximas horas, los trabajadores aseguran que estas acciones no desmovilizan al sector. Los hospitales exhiben letreros que informan sobre el paro y el incumplimiento de los acuerdos por parte del municipio.

Por su parte, el alcalde Jhonny Fernández lamentó la medida de presión y acusó al sector de perjudicar a la población. “Estos señores siempre buscan cómo no trabajar. Ya se les pagó el aguinaldo, los contratos están firmados, no tienen excusa para seguir en paro. No aceptaremos chantajes y actuaremos según lo que dicta la ley”, declaró.



En tanto, la Federación de Sindicatos Médicos de la Salud Pública (Fesirmes) confirmó que el paro de 48 horas programado para el lunes 30 y martes 31 de diciembre podría suspenderse si el pago del salario de noviembre se completa este viernes. Sin embargo, advirtieron que no cederán hasta que se cumplan todas las demandas.