El paro en las provincias: seis municipios no acatan la medida y en el resto hay bloqueos, calles desiertas y atención irregular en mercados

Sin embargo, los tres municipios que no acatan el paro convocado son San Julián, Cuatro Cañadas y Yapacaní, donde las actividades son normales, empero, el municipio que se ve obligado a no desarrollar movilizaciones es Buena Vista

" Yapacaní no bloquea y por ende a Buena Vista, que está en la orilla y es la capital de la provincia Ichilo, no hacemos que participe (de la protesta) para evitar problemas. El abuso que comete el Gobierno siempre es mandar sus hordas para tratar de desbloquear las movilizaciones que se hacen en esa zona, por eso no hacemos movimientos cívicos, no por miedo, sino para proteger a la población", sostuvo.