El peritaje internacional al tramo Las Cruces - Buena Vista fue una "cortina de humo", dice la diputada María René Álvarez

Para la diputada de Creemos, "no deja de ser menos importante la consolidación del centralismo, que no permite ejercer de manera plena las autonomías" y que somete al Tribunal Constitucional para afectar lo más sagrado para los cruceños: el agua, la vida, el medioambiente. "Esto marca una definición de lo que hará el centralismo de aquí en adelante, indicando quién tomará o no agua", añadió.