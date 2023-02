El plan de Larach: Pacto fiscal, federalismo y enamorar a otras regiones con la propuesta cruceña

También cree necesario “enamorar” al resto de los departamentos con la propuesta cruceña, porque, en la "medida que las regiones tengamos la capacidad de decidir cómo desarrollarnos, vamos a identificar nuestras debilidades para convertirlas en fortalezas; y las fortalezas para desarrollarlas y generar no solo puntos aislados de desarrollo, sino en cada uno de los departamentos".

Otra de las bases de su plan es dar cumplimiento al mandato del último cabildo. Es decir, iniciar el proceso de revocatorio al primer mandatario del país, Luis Arce Catacora, en caso de que no acate el plazo para liberar al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.

"Evidentemente hay un mandato del cabildo, que no se discute. Honestamente espero que el presidente del Estado recapacite, aunque los rumores dicen otra cosa, y si acabe esta persecución para no llegar a la otra etapa que nos manda el cabildo. En caso de no hacerlo, debemos seguir adelante con el proceso revocatorio en los plazos que establezca la ley", dijo.