El pleno del Concejo Municipal rechaza los informes remitidos por la Alcaldía sobre el incremento del pasaje

A las 13:40 de este miércoles, los dirigentes del transporte urbano de Santa Cruz llegaron a la Quinta Municipal para la reunión convocada por el alcalde Jhonny Fernández. El encuentro busca resolver el conflicto que mantiene paralizado al transporte público en la ciudad por tercer día consecutivo.



Ronald García, dirigente del sector, confirmó que están dispuestos a suspender el paro si la Alcaldía aprueba una tarifa transitoria de Bs 2,50. "Queremos que se firme un decreto que permita esta nueva tarifa. Si eso sucede, levantamos la medida inmediatamente", afirmó antes de ingresar a la reunión.





 La postura del alcalde

Horas antes, el alcalde reiteró que la actual tarifa de Bs 2 sigue vigente hasta que el Concejo Municipal apruebe o rechace el informe técnico. Advirtió que si los micreros no reanudan el servicio antes de la medianoche, perderán sus autorizaciones para operar.



"Hemos sido claros. La norma establece que si no trabajan tres días consecutivos, pierden el derecho a prestar servicio. No vamos a ceder ante presiones que perjudican a la ciudadanía", enfatizó el alcalde.



Además, Fernández indicó que la Alcaldía presentó denuncias penales contra dirigentes del transporte por bloquear calles y restringir la circulación de vehículos. "No permitiremos más abusos. La Fiscalía y la Policía deben actuar con firmeza contra quienes atentan contra el bienestar de la población", señaló.