El presidente cívico habla fuerte y desnuda la división en Santa Cruz

A través de un video, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Larach dijo: "¡Ya está bueno!" de acusaciones en su contra. En su primer año de gestión a cargo del ente moral de los cruceños, el cívico decide hablar sobre ataques y acusaciones en su contra, y se refiere a sus diferencias con el MAS.

"Hoy, luego de un año de gestión, decidí romper el silencio ante tantos dimes y diretes que se difunden en mi contra. Quiero dejar (en) claro, que esta va a ser la única oportunidad en la cual yo me refiero a este tema", comenzó diciendo el líder cívico.

"Títeres con angurria de poder"

Aunque no se refirió explícitamente a nadie, Larach indicó que existen títeres que buscan controlar espacios regionales, a los que acusó de expresar un discurso de odio.



Según Larach: "Los títeres tienen un problema: la angurria de poder. En su afán de controlar los diferentes estamentos regionales, adoptan un discurso de odio y confrontación: Que, si no estás conmigo, sos traidor; que, si no estás conmigo, sos masista. Este tipo de actitudes están profundamente reñidas con un principio que dicen defender, la democracia”.















Pero eso no es todo, el presidente cívico disparó: “Yo me pregunto, ¿acaso dentro de la democracia no está el derecho a pensar diferente?, ¿la libertad de expresión, el diálogo y la concertación no son elementos de la democracia? Y que quede claro, yo tengo un profunda diferencia insalvable con el Movimiento Al Socialismo (MAS)”.

Los ataques que Larach afirma haber recibido

“En lo referente a mi persona, Fernando Larach Santisteban, el ataque ha sido sistemático y ofensivo, incluso llegando a aspectos intolerables. Me atacaron en la etapa electoral del Comité Pro Santa Cruz, sabían que si yo era electo como presidente no me iban a poder controlar, y tenían razón. Por eso, en su justo derecho, decidieron presentar un candidato propio y perdieron”.



El líder cívico reveló que “hay fotografías de funcionarios y exfuncionarios de la Gobernación (de Santa Cruz) haciendo desmanes en las afueras del Comité Pro Santa Cruz, en más de una oportunidad”.



Larach luego detalló las veces que fue ‘atacado’.

“Me atacaron cuando dije que el proceso de revocatoria del presidente del Estado no era viable, y el tiempo y la experiencia de otros procesos similares terminó dándome la razón. Me atacaron porque cumplí el mandato del cabildo más grande de la historia, cuando planteamos una nueva relación con el Estado”.



Asimismo, se refirió a “la Sentencia Constitucional que instruye que el hoy Gobernador en ejercicio asuma funciones, con la que tomé la iniciativa de generar un espacio de diálogo y coordinación, preocupado por lo que podía suceder con nuestra Gobernación. ¿Acaso no me recibieron de mala manera en la oficina de la Asamblea Legislativa Departamental? Incluso se quejaron, casi llorando. ¿Por qué le dice mi hermano a Mario Aguilera? No podemos, pues, ser tan infantiles. Por si no saben, acá en Santa Cruz los amigos nos tratamos así: 'Mi hermano'”, reclamó Larach.

Luego se manifestó sobre otro 'ataque', debido a declaraciones suyas.

"Ahora me atacan porque dije que el MAS puede tomar la Brigada Parlamentaria y la Asamblea Legislativa Departamental. ¿Hay riesgo de que el MAS tome estas instituciones cruceñas? Pero claro que sí. El discurso de confrontación causa división. ¿Acaso no están divididos, y los otros están unidos?, ¿a qué estamos jugando?".

Unidad, un pedido del cabildo

Larach recordó que la unidad fue uno de los mandatos del Cabildo, que se realizó al finalizar el paro de los 36 días.



A decir del cívico: “La unidad se debe construir en torno a los mejores elementos, hombres y mujeres, que logren consenso en la población y que tengan propuesta y capacidad para lograr mejores días para Santa Cruz. No es en torno a quien grita o insulta más; ya, pues viejo, no estamos en las cavernas. Las acciones y ataques instruidos por un prófugo de la justicia peruana, en complicidad con los títeres, no van a cambiar mi espíritu”.







¿Qué propone Larach?

El cívico remarcó: “Yo tengo trayectoria en la institucionalidad cruceña. (...) Lo mío es: propuesta, trabajo y gestión; trabajar para tener argumento, con lo cual es darle la cara al pueblo y mostrarle resultados; plantear una nueva relación con el Estado, una nueva forma de administración del Estado, propuesta de pacto fiscal, redistribución de escaños parlamentarios, entre otras cosas. Será el producto que yo entregue al finalizar mi gestión. Mi compromiso es con Santa Cruz y por Santa Cruz”.



