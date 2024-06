"El pueblo no se calla": Conade convoca a un nuevo 'rotondazo' este lunes en Santa Cruz

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) nuevamente convoca a la población cruceña a un 'rotondazo' pacífico este lunes 24 de junio, de 19:00 a 22:00, para exigir respuestas al gobierno ante la crisis económica que afecta al país, particularmente sobre el tema de la escasez de dólares y la venta irregular de combustibles.



Roger Castellón, vocero del Conade, señaló que este rotondazo se realiza en apoyo a las demandas del transporte pesado y en repudio al "negacionismo" del presidente Luis Arce Catacora, quien, según Castellón, insiste en una "falsa narrativa" de estabilidad y equilibrio que no refleja la realidad que se vive en las calles.



"Este rotondazo también se está haciendo en favor y sumándonos a las demandas del transporte pesado -no a las medidas, a las demandas-, porque consideramos que el tema de la crisis económica no solamente le afecta al transporte pesado, sino que nos afecta a todos los cruceños y a todos los bolivianos", afirmó Castellón.