"El puente se propuso antes de que Jhonny sea alcalde", aclara el gestor del proyecto Urubó Village

Cristóbal Roda, empresario y responsable del proyecto del puente "Cristóbal Roda Daza - Urubó Village", respondió a las acusaciones del concejal Federico Morón, quien sugirió que la infraestructura fue construida para favorecer una supuesta propiedad del alcalde Jhonny Fernández. Roda rechazó categóricamente estas declaraciones y calificó las afirmaciones de Morón como infundadas.



“He visto un comentario del concejal Morón, donde afirma que el puente fue hecho para beneficiar directamente a una propiedad de Jhonny Fernández. Pues, le digo al concejal que ‘vaya a prender brasas a otro carbón’. Este puente lo venimos proponiendo al municipio cruceño antes de que Jhonny Fernández fuera alcalde, y es un aporte privado para toda Santa Cruz", expresó Roda en una declaración que hizo llegar a EL DEBER.



El empresario señaló que muchas personas han visto valorizadas sus propiedades gracias al puente, no solo Fernández. "Mucha gente ha valorizado su propiedad, como Juan Pérez, Pedro Flores, Armando Jordán, Pablo Avendaño, Cristina Aguilera y muchos más. Ojalá la lista sea infinita", añadió.



Roda también respondió con humor a las acusaciones de Morón, sugiriendo que el concejal también pudo haber invertido en la zona. “Le preguntaría: ¿Por qué usted no compró algún lote también? Hubiera triplicado su inversión. Anímese, todavía está a tiempo”, comentó el empresario.



Las declaraciones de Roda llegan en medio de la polémica generada por las denuncias del concejal Morón, quien en una transmisión en vivo acusó al alcalde Jhonny Fernández de beneficiarse personalmente del puente recién inaugurado, sugiriendo que conecta directamente con una supuesta propiedad del alcalde.



Hasta el momento, la Alcaldía cruceña no se ha pronunciado sobre las acusaciones del concejal.