El San Juan de Dios ajusta la entrega de fichas, pero continúan las quejas

A las 5:30 se formó en la fila Germán Rodríguez (69) para buscar una ficha para su hermana. Asegura que, para él, aunque el tema de la fila no está del todo resuelto, prefiere que se ponga mayor atención en el abastecimiento de la farmacia, porque muchas veces no hay los remedios que se necesitan y la gente debe comprarlos.

“No me quejo, porque todos sabemos que lo gratuito es así, cuesta y eso no va a mejorar. Han buscado de todas formas acabar con esto, pero todo sigue igual, incluso con la publicación que ustedes hagan ¿usted cree que van hacer caso?, no, todo sigue igual. A veces atienden bien, por ejemplo, a mi hermana la operaron y la atendieron bien nomás. Le pusieron 38 sueros y todo se lo cubrieron, pero me dijeron que tuvimos suerte”, indica.