El Sedes reporta 838 casos nuevos de Covid-19 y 11.301 vacunados

Escucha esta nota aquí

Este viernes 11 de febrero se reportaron 838 nuevos casos de Covid-19 en Santa Cruz. De estos, 790 corresponden a la ciudad capital. El informe epidemiológico de esta jornada da cuenta de tres pacientes fallecidos por coronavirus, todos varones, mayores de 60 años y sin vacunas.

Por otro lado, se registran 219 pacientes internados en terapia intensiva, de los cuales, 118 están conectados a un respirador. Los pacientes recuperados suman 1.055.

Este viernes se reportan 11.301 personas inmunizadas contra el Covid-19 en el departamento; más de la mitad (6.858) son chicos entre 5 y 17 años. Con la cifra de inmunizados este viernes, el acumulado es de 3.530.962; lo que significa que el 74% de la población objetivo ya ha recibido su primera dosis, mientras que el 61%, tiene el esquema completo y el 11%, la dosis de refuerzo.

Carlos Hurtado, gerente de Epidemiología del Sedes, animó una vez a la población a vacunarse contra el Covid-19, y manifestó que no es momento de festejar, porque la enfermedad no está controlada en Santa Cruz. Se refirió a la actividad descontrolada en boliches, bares, karaokes y rockolas de la ciudad, donde las personas se quitan el barbijo, no guardan la distancia física requerida para evitar contagios y no desinfectan sus manos. A su juicio, pueden ser los causantes de una quinta ola del coronavirus.