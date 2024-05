“El Señor dice cumplan los mandamientos como yo lo hago, eso deberían hacer las autoridades", la reflexión de monseñor Leigue

“El Señor les decía a sus discípulos oren para no caer en tentación , permanezcan siempre en oración y cumplan los mandamientos como yo lo hago. Eso deberían hacer las autoridades , muchas veces se exige algo que no se hace, eso lo vemos en las calles y todos lados, y más cuando se tiene autoridad”, indicó.

“Cuántas veces no escuchamos decir: cumplan con la Constitución, pero, ¿quiénes la cumplen? ¿Será que los que exigen que la cumplamos, lo hacen? Entonces, no hay eso de cumplir. Eso es lo que nos muestra el Señor, él no habla así no más, sino que él lo vive primero y después exige. Eso debería ser así en todas partes, empezando por las autoridades hasta nuestras familias”, complementó.